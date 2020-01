Guvernul Orban taie din cheltuieli. Indemnizațiile demnitarilor vor fi înghețate, iar pensiile speciale pentru primari vor fi amânate

Premierul Ludovic Orban a anunțat, la începutul ședinței de Guvern, de luni, o serie de măsuri prin care ar urma să fie reduse cheltuielile bugetare. Una dintre ele ar fi înghețarea indemnizațiilor demnitarilor, dar și amânarea pensiilor speciale pentru primari.

Guvernul și-a angajat, la finele anului trecut, răspunderea în Parlament pentru legea de modificare a OUG 114, însă aceasta a fost atacată la Curtea Constituțională de PSD, fiind blocată, astfel, inițiativa.

„Deci, suntem pregătiți. După cum bine știți, o serie de măsuri de reformă, o serie de măsuri pe care le considerăm necesare, cum ar fi înghețarea salariilor demnitarilor; prorogarea termenului de intrare în vigoare a pensiilor speciale pentru primari, adică amânarea cu un an de zile - se știe că Ordonanţa privind Codul Administrativ este supusă controlului constituţional şi noi am introdus în Legea de corectare a Ordonanţei 114 un articol prin care, practic, nu se plătesc pensii speciale pentru aleșii locali, - deci, prorogarea termenului de intrare în vigoare; interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, de asemenea, o măsură care este necesară și perfect justificată; încetarea detaşărilor în instituţiile publice din afara instituțiilor publice, care a fost practicată pe scară largă de guvernările anterioare; /.../ plafonarea punctului de amendă, care este legat de salariul minim - ca urmare a creşterii salariului minim, în mod normal, ar fi trebuit să crească punctul de amendă de la 140 şi ceva la 230 şi ceva -, şi alte măsuri nu pot să intre în vigoare din cauză că PSD a atacat la Curtea Constituţională Legea de corectare a Ordonanţei 114. De asemenea, în cazul în care Ministerul Finanțelor nu a inclus-o, trebuie obligatoriu inclusă prevederea prin care anulăm taxa de 2% care este aplicată companiilor din energie, pentru că, în mod normal, de la 1 ianuarie ar fi trebuit anulată această taxă și nu mi se pare normal ca ea să rămână în continuare în vigoare numai pentru că PSD a atacat la Curtea Constituțională. Ca să fim perfect realiști, în această lege sunt foarte multe prevederi care creează un impact asupra Legii bugetului de stat și Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și, ca atare, este vitală adoptarea acestor prevederi sub formă de ordonanță de urgență, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu ministrul justiției”, a precizat Ludovic Orban, la începutul ședinței de Guvern. potrivit site-ului instituției.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Sursă foto/ text - site Guvernul României