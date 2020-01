Doi militari ONU salvați după ce un autovehicul a lovit un dispozitiv exploziv improvizat, în Mali - FOTO

Militarii detașamentului Carpathian Pumas aflați în Mali au executat o misiune MEDEVAC pentru a evacua doi militari ONU după ce un autovehicul a lovit un dispozitiv exploziv improvizat.

„Pentru realizarea acestei misiuni, în cel mai scurt timp de la declanșarea lanțului de alertare, un elicopter în configurație #MEDEVAC a decolat în sudul regiunii Gao. Piloții, tehnicul de bord, personalul medical și operatorii grupului de căutare salvare s-au mobilizat în vederea evacuării a doi militari ONU din teren. După aterizare, operatorii căutare-salvare au realizat siguranța zonei, iar personalul medical împreună cu alți militari ONU au transportat pacienții în elicopter”, se precizează pe pagina de Facebook a MApN.

Pe timpul deplasării cu aeronava, pacienții au fost asistați de echipa medicală formată dintr-un doctor cu pregătire în medicină de urgență, doi asistenți medicali cu competențe de asistare a pacienților critici și doi membri ai echipei de protecție a elicopterului și a echipajului, care au și cursuri de pregătire în medicină de urgență.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

,,Am fost solicitați la un caz de urgență după ce un autovehicul aflat în teren a lovit un dispozitiv exploziv improvizat. În mai puțin de o oră de la incident am fost în măsură să primim pacienții în aeronavă pentru a continua tratamentul inițiat în teren de personalul medical prezent la fața locului. Am efectuat evaluarea primară a pacienților imediat după urcarea în aeronavă și am montat branula pentru a administra analgezice. Pe parcursul evacuării am monitorizat funcțiile vitale precum tensiune, puls, rata respirației, saturație în oxigen până la aterizare. Pacienții au fost stabili hemodinamic și respirator și nu au pus probleme deosebite, iar imediat după aterizare au fost preluați de o ambulanță și transportați la spitalul ROL 2”, afirmă maiorul Toader Mădălin, medic al echipajului MEDEVAC, potrivit anunțului postat pe pagina de Facebook.

După aterizarea aeronavei, pacienții au fost preluați de personalul medical din cadrul spitalului ROL 2 pentru continuarea tratamentului și supraveghere.

Sursă FOTO/text - Facebook - MApN