Primul oraș din România care interzice petardele

Primăria Iași va interzice atât comercializarea, cât și folosirea petardelor, inclusiv de Revelion.

Primarul Mihai Chirică susține că a recurs la această măsură din cauza numărului mare de victime și incendii produse de materialele pirotehnice. Amenzile pentru cei care încalcă hotărârea consiliului local sunt de până la 2.500 de lei.

"O măsură care poate fi oarecum mai stranie, având în vedere că cu toții am trecut prin etapa copilăriei și am utilizat asemenea dispozitive, petarde, pocnitori și altele, dar se pare că lucrurile au cam luat-o razna, în sensul că acum comercializarea lor se face fără niciun fel de control, calibrul acestor pocnitori și riscul la care sunt supuși în special copiii au devenit alarmante. Eu cred că este o măsură bună, pentru că putem găsi alte soluții să ne distrăm de Revelion decât să umplem spitalele de copii răniți, cu ochii zdrobiți, unii dintre ei. Am văzut personal un asemenea caz, când un copil a aruncat între alții o petardă cu calibru mai mare și a rănit o fetiță la picior", a declarat vineri Mihai Chirica, citat de Mediafax.