Zeci de tone de articole pirotehnice au fost retrase de pe piața neagră la nivel național

Peste 64 de tone de articole pirotehnice, în valoare de aproximativ 1.300.000 de lei, au fost au indisponibilizate de polițiști, în cadrul acțiunii naționale Foc de artificii, pentru verificarea legalităţii desfăşurării operațiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice. Au fost constatate 460 de infracţiuni și aplicate 229 de sancțiuni contravenționale, a anunțat IGPR.

Poliția Română desfășoară acțiunea națională Foc de artificii, pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu articole pirotehnice, de către persoanele fizice şi juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă 2019 – 2020.

Astfel, în perioada 18 noiembrie – 26 decembrie 2019, polițiștii au derulat 1.260 de activități de prevenire în școli, au controlat 585 de persoane fizice şi juridice autorizate și au efectuat 1.520 de acţiuni și controale în complexe, pieţe şi alte obiective.

Astfel, au fost depistate 457 de persoane fizice şi juridice neautorizate, fiind constatate 460 de infracţiuni și aplicate 229 de sancțiuni contravenţionale, în valoare de 284.619 lei.

De asemenea, au indisponibilizate, în vederea confiscării, 64.154 kg. de articole pirotehnice, din categoriile F1, F2, F3, F4 și P1, în valoare de 1.311.900 de lei și au fost retrase 6 autorizaţii.

Din cauza nerespectării legislației privind articolele pirotehnice, 8 persoane au suferit vătămări, una dintre ele decedând.

„Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an. Comercializarea către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege a articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an. În contextul apariției pe piața românească a articolelor pirotehnice de tip petardă, încadrate în categoria P1, facem precizarea că acestea nu sunt destinate a fi folosite în scop de divertisment, utilizarea lor fiind permisă în cazuri deosebite, de persoanele aflate în pericol, pentru a îndepărta animalele agresive sau sălbatice, de către fermieri sau alte categorii profesionale care utilizează aceste articole pirotehnice în scop tehnic. În fapt, aceste articole pirotehnice anterior erau încadrate în categoriile de risc F2 și F3, fiind destinate uzului profesional datorită periculozității deosebite, iar ulterior au fost certificate pentru introducere pe piață pe baza scopului declarat (combaterea atacului animalelor sălbatice)”, precizează IGPR.

Persoanele juridice autorizate:

a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate;

b. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din categoriile F2-F4. Obiectele pirotehnice din categoria F1 pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;

c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile F3 şi F4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Persoanele fizice, dacă au vârsta de peste 18 ani, pot deține și folosi în scop de divertisment doar articole pirotehnice din categoria F1 pe tot timpul anului. Articolele pirotehnice din categoriile F2-F4, P.1, P.2, T.1 şi T.2 nu pot fi confecţionate, importate, comercializate sau folosite de către persoanele fizice în scopuri de divertisment.

Nerespectarea prevederilor legale în aceste cazuri atrage sancțiuni de natură penală sau contravențională, după caz.

Reguli elementare de siguranță:

1. procurarea articolelor pirotehnice se va realiza numai de la societăți comerciale autorizate conform legii;

2. se vor procura și utiliza numai produse pirotehnice etichetate în mod corespunzător, în limba română, care sa conțină denumirea și adresa importatorului, tipul și categoria articolului pirotehnic, termenul de valabilitate, limite de vârstă și distanța minimă de securitate în timpul utilizarii acestora, precum și dacă se pot folosi în afara sau în interiorul încăperilor;

3. respectați cu strictețe instrucțiunile producătorului, în special limitele de vârstă și distanțele de securitate înscrise pe etichetă;

4. articolele pirotehnice, cu mici excepții, nu sunt destinate a fi utilizate din mână, ca regulă de securitate acestea fiind destinate folosirii de pe sol, conform indicațiilor producătorului;

5. la efectuarea focurilor de artificii, responsabilul trebuie să se asigure că declanșarea acestora nu prezintă pericol pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau bunurilor din imediata apropiere, dat fiind faptul că acestea sunt periculoase și imprevizibile;

6. persoana responsabilă trebuie să țină seama de orarul de folosire al acestor produse, de modul de păstrare, transport, manipulare și comercializare, utilizarea articolelor pirotehnice de către persoane aflate în stare de ebrietate sau care fumează fiind strict interzisă;

7. amplasarea spectatorilor se va face la o distanță corespunzătoare astfel încât să fie evitate eventuale accidente.

Sursă text: IGPR

foto cu caracter ilustrativ