Cum ajung polițiștii de birou cu pile la șefii IJP să încaseze pensii mai mari

Marian Godină a dezvăluit ppe blogul său o practică des întâlnită în inspectoratele județene de Poliție. Pilele șefilor ies la pensie încasând în ultimele luni ilegal sporuri pentru condiții periculoase, deși o viață au plimbat hârtii prin birourile MAI.

Postarea lui Marian godină pe blogul său:

Bănuiesc că astfel de lucruri se întâmplă pe la toate inspectoratele de poliție din țară, dar pentru că nu aș putea veni cu probe concrete în susținerea unei astfel de afirmații, am să mă rezum la a vă povesti despre un caz petrecut la IPJ Brașov, caz pe care îl cunosc.



După o carieră de polițist-șofer, plimbător de hârtii și prin alte locuri călduțe, s-a trezit un nene că vrea să iasă la pensie. Dar ieșind la pensie de pe un astfel de post, pensioara ar fi fost una mai mică decât dacă ar fi lucrat undeva în stradă sau în condiții mai grele. Ar fi avut omul ore de noapte, week-end-uri lucrate și plătite, sporuri etc. Astfel i-ar fi crescut salariul și implicit pensia.



Așa că, băieții deștepți s-au gândit să-l ajute și, înainte cu câteva luni, să-i găsească omului un loc de muncă care să includă sporuri, ore de noapte și de week-end. Și au ajuns ei la concluzia că omul ar fi numai bun de SAS. Da, știu, e amuzant, dar în același timp trist de adevărat. Vă dați seama cât de apt pentru Serviciul de Acțiuni Speciale e un om ajuns la vârsta pensionării? Și ca să nu-l pună pe om în postura de a merge la vreo descindere și să rămână atârnat cu nădragii în vreun gard, l-au „ascuns” la Compartimentul Pirotehnic. Acolo, cu bombe, explozibili etc. Acolo unde băieții ăia au poate câteva zeci de cursuri în care au învățat ce să facă în cazul unui atentat cu bombă.



Am întrebat și eu de curiozitate, ce se întâmplă în cazul vreunei urgențe când e nenea ăla de serviciu? Cică îi cheamă pe ceilalți de acasă de urgență. Pe ăia care au făcut cursuri luni de zile, cursuri care, paradoxal, nu li se iau în calcul la vechimea în muncă.



Că-i cheamă pe ei mi se pare logic, că doar nu l-o lăsa pe nenea care n-are nicio treabă cu meseria asta să taie vreun fir roșu.