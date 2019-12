O fetiţă de 5 luni, din Vrancea, a murit după ce medicii i-au dat tratament pentru roșu în gât, deși avea pneumonie

Nenorocirea s-a produs sâmbătă dimineaţă, după ce, vineri, pe 6 decembrie, mama s-a dus cu fetiţa ei la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului "Sfântul Pantelimon" din Focşani.

Tânăra din satul Ciușlea, comuna Garoafa, spune că, după ce au consultat-o pe fetiţă, medicii i-au spus că are "roşu în gât" şi i-au prescris copilei o reţetă pentru Tantum Verde, scrie Observator.tv

Femeia ar fi cerut să fie internată cu fetiţa, însă i s-ar fi spus că nu sunt locuri în spital și că nu este grav. Tânăra a plecat acasă cu micuţa, iar a doua zi dimineaţă şi-a găsit copila fără suflare.

"Am fost vineri cu ea la urgenţe şi mi s-a spus că are roşu în gât. M-a trimis acasă cu ea, iar vineri seară am început tratamentul. Sâmbătă dimineaţă, la ora 5.00, a mâncat şi la 6 jumătate, când m-am trezit să îi dau siropul, ea murise. La autopsie a ieşit că era răcită la plămâni şi nu avea nimic la gât", spune femeia.