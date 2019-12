Politistul care a amenintat-o pe Emilia Sercan, condamnat la 1 an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei

Subinspectorul Gheorghe-Adrian Barbulescu din cadrul Academiei de Politie, judecat pentru ca i-ar fi trimis mesaje de amenintare jurnalistei Emilai Sercan, a fost condamnat luni la 1 an de inchisoare cu amanarea executarii. Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti si nu este definitiva.

In acest caz, Gheorghe-Adrian Barbulescu a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA. Judecatorii au lasat nesolutionata actiunea civila in acest caz, adica plata unor eventuale daune catre Emilia Sercan, deoarece mai este un dosar pe rolul isnatntelor.

"Ia act ca pentru solutionarea actiunii civile formulate de partea civila Sercan Emilia a fost investita Curtea de Apel Bucuresti," este minuta Tribunalului Bucuresti.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Instanta face trimitere la dosarul in care sunt judecati pentru instigare la santaj chestorul Adrian Iacob, rectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", si comisarul sef Petrica-Mihail Marcoci (foto), prorectorul institutiei.

Marcoci si Iacob erau nemultumiti de demersurile Emiliei Sercan, care scria despre doctoratele plagiate care au fost obtinute la Academia de Politie. In plus, in martie 2019, jurnalista a dezvaluit ca lucrarea lui Adrian Iacob este plagiata cel putin 70%.

Citește continuarea pe ziare.com