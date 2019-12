Recomandările Salvamont România la deschiderea sezonului de schi

Salvamont Romania vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în practicarea sporturilor de iarnă.

Sezonul de practicare a sporturilor de agrement turistic de iarna a început din acest weekend și deja am avut primele intervenții.

Salvamont România a prezentat, la începutul sezonului de schi, un raport cu privire la activitățile desfășurate în iarna 2018 - 2019.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Astfel, în sezonul trecut, cele 42 de structuri județene sau locale Salvamont din cele 24 de judeţe cu activitate de salvare montană din România au asigurat asistența de salvare montană cu un număr de 350 – 600 de salvamontişti, zilnic, în zonele montane cu afluenţă turistică mare, pe pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, pe traseele turistice alpine şi în punctele medicale şi de intervenție ale posturilor și bazelor salvamont.

„Salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină la 4.769 de acţiuni de salvare şi de acordare a primului ajutor medical (+ 16,7% față de sezonul de iarnă trecut ), dintre acestea, 3.279 intervenţii pe pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă ( + 5,9% ), 996 acţiuni înregistrându-se în zona alpină (+ 0,1%), 48 de cazuri s-au petrecut în locuri greu accesibile din afara zonei montane și la care structurile Salvamont au fost solicitate să intervină pentru soluționarea acestora , totalizându-se un număr de 5.054 de persoane salvate. Dintre acestea, 2.170 (+ 24,3 %) de cazuri au fost predate serviciilor SMURD sau de Ambulanţă, 14 persoane au fost predate elicopterelor SMURD (+ 55,5%), pentru transport către unităţile medicale specializate, iar un număr de 14 persoane au fost predate serviciului IML. Este un număr destul de mare de intervenții, cu o creștere semnificativă față de anul trecut, analiza realizată de salvatorii montani pentru această situație identificând ca factori negativi de influenţă, gradul mare de afluire şi încărcare turistică către zonele de practicare a sporturilor de iarnă și calitatea şi utilizarea necorespunzătoare a echipamentului sportiv. De asemenea, au fost realizate peste 24.000 de acţiuni specifice de asigurare zilnică a asistenţei de salvare montană în bazele, posturile, refugiile salvamont, în zonele cu aflux turistic mare şi pe perioada desfăşurării a 102 evenimente sportive sau de alta natură în zona montană, evenimente la care au fost înregistraţi peste 16.000 participanţi. În perioada de referinţă prin Dispeceratul Naţional Salvamont-Vodafone şi prin dispeceratele judeţene Salvamont au fost primite şi redirecţionate către echipele salvamont din ţară un număr de 4.211 apeluri de urgenţă şi un număr de 6.356 apeluri prin care se solicitau informaţii despre zona montană”, a precizat Salvamont România - Dispeceratul Național pe pagina de Facebook.

„Echipele salvamont, singurele structuri care deţin competenţa legală, personal pregătit profesional şi atestat pentru a interveni în soluţionarea accidentelor montane în care sunt implicate persoane cu afecţiuni medicale pot fi alertate prin sistemul unic de urgenţă 112 şi prin intermediul Dispeceratului Naţional Salvamont (0372126668 sau 0SALVAMONT) sau de pe aplicaţia SALVAMONT pentru telefoanele mobile”, a mai anunțat Salvamont România - Dispeceratul Național.

Sfaturile Salvamont România

Pentru că în ultimele sezoane de iarnă am înregistrat un număr extrem de mare de evenimente pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă, Salvamont România vă prezintă câteva măsuri pe care să le întreprindeți dacă sunteți martor la un accident pe pârtiile :

1. Nu intrați în panică.

2. Protejați victima prin marcarea locului accidentului prin amplasarea unei perechi de schiuri amplasate in X la 4-5 metri în amonte.

3. Anunțați echipa Salvamont aflată pe domeniul schiabil , sau apelați telefonic SNAU 112 sau Dispeceratul Național SALVAMONT – VODAFONE (0SALVAMONT – 0725826668).

4. Nu mișcați persoana accidentată și nu permiteți nimănui să facă acest lucru, decât dacă se află sub influența directă a unui factor de risc care îi pune viața în pericol sau îi provoacă afecțiuni medicale imediate. Orice pacient care după un traumatism prezintă dureri sau alterarea stării generale trebuie tratat ca având un posibil traumatism la nivelul coloanei vertebrale, necesitând imobilizare și transport adecvat. Nu permiteți “binevoitorilor” sau “salvatorilor de ocazie” să miște sau să transporte pe brațe, târâș sau cu mijloace improvizate, victima.

5. Dacă victima este inconștientă, deschideți-i căile aeriene ( aceasta se realizează prin subluxația mandibulei-ridicarea acesteia de la nivelul unghiului sau posterior- de lângă ureche ; !!! nu „ basculați” spre spate capul victimei !!! ) și verificați timp de 10 secunde dacă respiră; dacă nu respira , efectuați resuscitare cardio-pulmonară (masaj cardiac extern în ritm de aproximativ 100/ minut, iar dacă sunteți instruit în acest sens, masaj cardiac extern combinat cu respirație artificiala („gura la gura „ sau prin intermediul diverselor dispozitive gen „batista salvatorului’) cu un raport compresii toracice : ventilații de 30:2. Urmați indicațiile primite din dispeceratul medical !

6. Discutați cu victima și observați dacă este coerentă în exprimare. Observați dacă prezintă hemoragii puternice, care reușesc să treacă prin echipament. Identificați locul hemoragiei și faceți compresie (cu comprese sterile , dacă aveți la îndemână). Dacă hemoragia este abundenta și nu se oprește , aplicați un garou deasupra leziunii ( anunțați dispeceratul medical despre acest lucru ).

Evitați sa intrați în contact direct cu sângele pacientului !

7. Nu încercați să aduceți în poziție anatomică membrele sau corpul victimei indiferent de poziția acestuia, se pot produce leziuni cu efect ireversibil sau care pot fi fatale.

8. Protejați termic persoana accidentată ( acoperire cu sac de dormit, folie „Sirius” ), discutați permanent cu ea, urmăriți o eventuală schimbare a stării de conștiență , a respirației, a culorii tegumentelor și buzelor și așteptați până sosesc echipele Salvamont.

Nu uitați, echipele Salvamont sunt singurele structuri care dețin competența legală, personal pregătit profesional și atestat pentru a interveni în soluționarea accidentelor montane în care sunt implicate persoane cu afecțiuni medicale.

Apelați cu încredere la prietenii dumneavoastră de pe cărările munților – SALVAMONT România !

Sursă foto/ text - Facebook - Salvamont România - Dispeceratul Național