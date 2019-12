Dragoș Dolănescu, sechestrat în Venezuela. „Era plin de bodyguarzii de la opoziţie”

Dragoș Dolănescu a povestit despre unul dintre cele mai dificile momente prin care a trecut, de când se află în Costa Rica. Fiul lui Ion Dolănescu este deputat în Parlament de mai mulți ani și a dezvăluit cum a fost reținut pe aeroport de polițiștii din Venezuela.

„Am zburat la Caracas, în Caracas m-au reţinut în jur de o oră în aeroport, după aceea au reuşit cei de la opoziţie să mă scoată. Pentru că ei deja de mai multe ori au deportat alţi parlamentari care s-au dus să ţină piept opoziţiei.

Ne-am dus chiar în Parlament, acolo i se spune Palatul Federal şi am dat interviuri, am vorbit chiar în Parlament.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Eu personal am cerut libertate deplină. Când am ieşit de la aeroport aşteptau cei de la opozitie, am intrat într-o maşină mare.

Citește continuarea pe libertatea.ro

sursa foto: facebook.com