În sfârșit, vom afla cine a ordonat gazarea manifestanților pașnici de la protestul Diasporei din 10 august

Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat că a declasaficat dosarul privind intervenția jandarmilor la protestul Diasporei din 10 august 2018. Atunci, câteva mii de manifestanți pașnici au fost victime ale lansatoarelor de gaze lacrimogene, sute dintre ei depunțând plângeri penale într-un dosar instrumentat acum de DIICOT.

„Prin ordinul ministrului, s-a lucrat pentru a analiza oportunitatea pentru procedura de desecretizare a raportului pentru 10 august. Am primit ultimul aviz astăzi, le-am obținut pe toate, de la toate instituțiile implicate în derularea acestui incident. Am decis desecretizarea raportului. Este declasificat. Am înaintat raportul declasificat către DIICOT, unde este un dosar penal deschis pentru sesizările formulate pentru incidentul din 10 august. DIICOT a comunicat că ia act de acest raport, pe care-l va folosi în anchetă” a declarat ministrul, potrivit biziday.

La finalizarea anchetei, dosarul va deveni public.

