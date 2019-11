Iar am ajuns de râsul lumii... Drumul de 100.000 de euro/200 metri către nicăieri a fost prezentat pe EURONEWS

În urmă cu câteva zile prezentam o altă minune administrativă a României, țara în care se fac lucrări publice fără noimă, dar pe sume fabuloase. De această dată era vorba despre drumul din Piatra Neamț, care duce... nicăieri.

Șoseaua care se termină brusc este acum ”vedetă” pe canalul de știri Euronews. Drumul către nicăieri are 200 de metri și a costat aproape 100.000 de euro.

Primarul orașului, Dragoș Chitic, a declarat la Digi24 că lucrările nu au fost finalizate și că autoritățile susțin că pregătesc strada pentru momentul în care la capătul ei se va construi un nou cartier al orașului. Oarecum invers, pentru că în România eram obișnuiți să construim cartiere, iar dumurile să rămână la stadiul de... noroaie. Noroc că ne-a scos ex-premierul Dăncilă din noroaie, pentru că altfel și astăzi eram o țară din lumea a treia. Ce noroc pe noi...

Revenind la ”the road to nowhere”, același primar Dragoș chitic a mai declarat: „Suntem într-o primă etapă în acest an, în care am asfaltat de câți bani am avut. E un proiect mai amplu.”

Și dacă ați crezut că prostia are limite, ne pare rău să vă dezamăgim, dar vestea este că nu are: anul viitor, pe șoseaua deja celebră va fi introdus iluminat public. Un fel de: ”dacă tot nu mergem nicăieri, măcar să vedem pe unde.”

Așadar, ne-am făcut din nou de circ și pe Euronews. Materialul a fost publicat AICI.