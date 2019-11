Mărturia tinerei drogată și violată în timpul unui ritual satanic: ”M-am trezit dezbrăcată și cu dureri groaznice”

O elevă de 16 ani a căzut victima unui tânăr de 25 de ani, care a drogat-o și violat-o pe un șantier din Giurgiu. Fata a povestit anchetatorilor cum a decurs ritualul satanic în timpul căruia agresorul a tăiat-o cu un ciob și și-a băut sângele.

Mărturia fetei: ”După ce am ajuns la clădirea aflată în construcție, un băiat a fost tăiat cu ciobul pe mâini, apoi T. m-a fixat cu privirea, timp în care era și încruntat și zâmbea totodată, afirmând: 'Tu urmezi!'. Apoi mi-a spus așa: Tu vei deveni nevasta mea și m-a spus pe numele unei fete care s-a sinucis aruncându-se de pe acoperiş. Eu l-am dezaprobat, C. a plecat și s-a așezat pe salteaua aflată în cealaltă cameră, T. m-a luat de mână și m-a așezat în centrul stelei. Eram foarte speriată, motiv pentru care am încercat din instinct să trag mâna, dar nu am reușit întrucât T. îmi ținea mâna puternic.

Mi-a spus poruncitor să închid ochii și să mă uit în sus, am închis ochii și am ridicat capul spre tavan. Inițial, cu ciobul a încercat să mă taie în palma stângă, însă nu a reușit, timp în care pe fundal muzica satanică continua să fie redată. Mi-a luat palma mâinii drepte și a apăsat cu ciobul provocându-mi sângerare

Urmare a acestei afirmații, T. mi-a luat mâna dreaptă și a supt sângele ce se afla pe palma mea.

După ce s-a consumat acest ritual, toți ne-am așezat pe saltea.

Eu am cerut celor prezenţi o ţigare să fumez întrucât eram emoționată de cele întâmplate, iar T. mi-a dat o ţigare 'făcută' (nu era o ţigare normală). Mi-a aprins ţigarea şi am tras decât trei fumuri, după care mi s-a făcut rău şi mi-am pierdut conștinența.

M-am trezit a doua zi dimineaţă dezbrăcată complet, în acea încăpere pe saltea în jurul meu nemaiaflându-se nimeni. Aveam nişte dureri groaznice în zona genitală şi de abdomen, iar în palma dreaptă aveam înfipte cioburi de circa 2-3 cm. Eu la momentul când mi-am pierdut conştienţa eram îmbrăcată, iar când m-am trezit hainele mele se aflau pe jos lângă salteaua uzată”.

Agresorul a fost prins duminică, pe aeroportul din București, în timp ce încerca să fugă din țară, fiind acuzat de viol.

Complici săi, care au participat la ritualul satanic, sunt cercetați pentru pornografie infantilă, după ce au trimis imaginile abuzului către mai mulţi prieteni, pe Facebook.

sursa observator.tv