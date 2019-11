Un interlop a vrut să-și introducă informatorul în Poliția Română. Cine era ”cumnata”. Stenograme

Ancheta lui Marian Tudorache, zis "Becu", cunoscut că a preluat afacerile de proxenetism din Spania ale celebrului Ion Clamparu, zis Cap de Porc, dupa incarcerarea acestuia de catre politia iberica, scoate la iveală încercarea acestuia de a-și inflitra un informator în Poliția România.

Potrivit ziare.com, "Becu" ar fi oferit sume mari de bani unor oficiali cu functii de conducere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane pentru transferul unei politiste, agent sef de politie in cadrul Postului de Politie Draganesti Vlasca din cadrul IPJ Teleorman, intr-o alta functie din cadrul IGPR.



"Becu" a fost interceptat atunci cand discuta cu locotenetul sau, Catalin Marius Chita, despre transferul in cadrul IGPR a surorii iubitei sale, Alina Bratu. Din acest motiv, in interceptari politista este denumita "cumnata". Iubita lui "Becu", Alina Bratu, este judecata in acest caz pentru sprijinirea unui grup infractional organizat.

Stenogame din dosarul DIICOT



Chita: Am vorbit cu... Pai maine ma duc! M-a chem... m-a sunat si ma duc acolo! La noua sa fiu la el! Cu cumnata, ma!

Becu: Am inteles! Cu cumnata, da! Am inteles!

Chita: Da! Acuma ne auzim maine, iti spun ce, cum si in ce fel!



In discutii, Chita se plangea ca multe din relatiile sale s-au pensionat.



Chita: La Bucuresti ar fi mai usor, dar stai sa vedem si acolo unde ca nu ... trebuie asa oriunde, oricum! E nasol ca ... la orice post asa, orice loc de munca! Eeee...

Becu: Da! Pai bag-o la ceva mai ca lumea, iti dai seama!



"Daca are facultate, o facem ofiter"



Bucuria interlopilor, se eliberasera multe posturi de agenti, iar Politia urma sa faca angajari.



Chita: E o data la nu stiu cat, ce-ai? Pentru ca au iesit foarte multi, au plecat foarte multi din sistem! Foarte multi s-au pensionat, foarte multi au plecat si sunt multe! Si au scos incadrare directa! Deci ea nu mai trebuie sa faca Academia de Politie ca sa se faca ofiter! Daca are facultate...

Becu: Da!



Chita: E subofiter, are facultate se inscrie pe locuri de ofiter! Ca decat da examen si a dat examen, a luat examenu', a doua zi e ofiter!

Becu: Am inteles!



Chita: Era bine, da' daca n-a terminat facultatea! Poate are alta facultate! Poate asta o fi alta facultate!

Becu: Stai sa o intreb sa vedem! Nu stiu!

Chita: Orice facultate! Sa aibe facultate!

Becu: Am inteles! Ajung acasa in zece minute si te sun si...

Chita: Aha!

Becu: Iti spun dup'aia!

Becu: Deci sa in... verifica si la Arges sa vada ce locuri sunt!

Chita: Da!

Becu: Dar ti-am spus ...cuvinte neinteligibile... era la Stefanesti, mai era unu' ca mai au fost trei si doua s-au ocupat! La Costesti stia ca e, iar la Pitesti era la ceva, dar era pe la Investigatii Criminale, nu prea era ok! Aaaa.... asa...mi-a zis ...mi-a zis la Brigada Politie Rutiera ...dar e la Ionesti acolo, unde mai mergeam eu cu tine, de secretara si inca un post. Nu cred ca-i convine ei acolo. Si e departe..