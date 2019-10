O stradă din Piatra Neamț care se termină brusc pe un deal a costat 90.000 de euro. ”Am asfaltat de câți bani am avut”

Primăria din Piatra Neamț a asfaltat o stradă care se termină brusc, pe un deal. Drumul nare în capătul său spre nicăieri trecere de pietoni și stop, arată Digi 24, iar primarul se scuză că a asfaltat de câți bani a avut. Edilul spune că e un cartier în dezvoltare, iar lucrările vor continua.

Strada care se termină brusc, pe un deal, cu trecere de pietoni și stop în mijlocul pustietății, a costat 90.000 de euro.

Drumul este trasat și pregătit pentru circulație, doar că este cu totul inutilizabil, întrucât se oprește după ce urcă o parte din deal, în marginea orașului Piatra Neamț.

„E un cartier în dezvoltare. Planul primăriei este de a asfalta toate străzile din Piatra Neamț. Suntem într-o primă etapă în acest an, în care am asfaltat de câți bani am avut”, a declarat primarul, pentru Digi24.

Sursa: digi24.ro