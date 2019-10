O elevă care se pregătea pentru Școala de Poliție Câmpina a dispărut de acasă. De ce nu poate face nimic Poliția

O mamă din Giurgiu e disperată şi nu ştie cum să îşi convingă fata să vină acasă, după ce acum 6 zile a plecat în Spania, fără să spună nimănui nimic. În vârstă de 18 ani, elevă la liceul Tudor Vianu din Giurgiu, fata a fost lăsată de mama ei în faţa liceului, de dimineaţă, ca să meargă la ore, dar nu s-a mai întors acasă până seara.

Abia a doua zi mama a fost sunată de fiică din Spania. Adolescenta e singură la părinţi şi se pregătea să dea examen la Şcoala de Subofiţeri de Poliţie de la Câmpina.

"Ieri am lăsat-o la poarta Liceului în care învață. Seara însă nu s-a mai întors acasă abia a doua zi am primit un telefon de la ea spunându-mi că este cu prietenul ei în Spania. Făcea pregătire, vroia să meargă la Școala de la Câmpina, de subofițeri. Observasem de mai mult timp că este preocupată de relația ei cu un tânăr de 17 ani. Am avut mai multe discuții pe această temă …am certat-o și i-am impus să nu mai vorbească cu el. Mi-a spus că a terminat, dar lucrurile s-au dovedit ulterior altele. Băiatul la rândul lui este minor … este plecat cu maică-sa și cu doi copii mai mici. Nu știm dacă el are intenții urâte cu ea, dar e firesc să mă gândesc la lucruri urâte. Nici măcar nu știu ce prestează el acolo… Am fost și am declarat la Poliție… Faptul că ar putea fi exploatată sexual acolo este doar o presupunere a mea care sper să nu se adeverească.", a mai spus femeia, plângând.", a declarat femeia pentru Jurnal Giurgiuvean.

Pentru că este majoră, Poliția nu o poate obliga pe tânără să revină acasă.

