Fetița de 12 ani, dispărută vineri, a fost găsită în scara unui bloc din Piatra Neamț. Își aștepta părinții plecați în străinătate

Povestea este emoționantă. Ana auzise că părinții ei urmează să vină acasă, așa că s-a gândit să le facă o surpriză: s-a dus în scara blocului unde locuia atunci când părinții erau în România și i-a așteptat toată noaptea.

Doar că aceștia nu au venit. Își schimbaseră planurile, iar copila nu a știut.

Poveste trista cu final fericit …care trebuie sa ne bucure , dar sa ne dea de gândit… Povestea are final fericit (fetița a fost găsită in scara unui bloc de pe strada Grigore Ureche, vie și nevătămată). Ajunsese acolo, însă, pentru ca a stat acolo cu chirie, in urma cu ceva timp. A stat alături de părinții ei care au fost nevoiți sa plece la munca in străinătate. Și sa o lase in grija unei cunoștințe apropiate. A mers acolo pentru ca PĂRINȚII i au spus ca vor veni acasa! Și fetița s-a bucurat ca ii va revedea. Și a mers acolo să ii aștepte, să se bucure de venirea lor; a mers acolo unde a știut ea ca a avut clipe fericite!!! Doar ca între timp, planurile s-au schimbat și ei nu au mai venit. Iar fetița a rămas sa viseze in scara unui bloc in care a trăit clipele ei de fericire…”, a scris jurnalista Catrinel Dana Cojocaru, pe Facebook.