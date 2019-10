Raed Arafat, prima reacție după filmările secrete din Clubul Colectiv. ”Nu-mi dau demisia” (VIDEO). Ce spune despre CTP și Tolontan

Deși inițial a declarat că nu va face nicio declarație despre imaginile secrete de la tragedia din clubul Colectiv, până la alegerile prezidențiale, șeful DSU, Raed Arafat s-a răzgândit. El a postat pe Facebook o filmare cu prima reacție după dezvăluirile din Libertatea.

Dacă vorbim de filmul propriu-zis, cel puțîn o opinie pe care pot să o dau e că acest film nu aduce aspecte noi asupra intervenției, el arată câteva secvențe și în aceste secvențe se văd pompierii mai ales într-o anumită locație, unde se scoteau victimele și, din păcate, decedații. Nu arată per ansamblu toată intervenția. Acest film prinde primele momente, momente în care încă nu toate echipajele sosiseră, nu existau destule tărgi, nu existau destule, dar el nu arată locul und erau duși și tratați răniții, departe de locul unde se filma. Toate astea le detaliem – și cred că se dorește acest lucru din partea noastră - când vom organiza conferința de presă și dacă se dorește, putem să obținem și păreri și din alte țări asupra acestor filme, țări care au trecut prin astfel de situații și sunt convins că au avut aceleași etape pe care le-am avut și noi”, a spus Raed Arafat.

Acesta a precizat că nu-și va da demisia pentru că nu se consideră vinovat de modul în care a decurs acțiunea de salvare a victimelor din clubul Colectiv.

Arafat a făcut și câteva remarci la adresa celor mai critici ziariști.

”Eu nu am stiut de acest film, nu am ascuns filmul si nu am dat dispozitie sa fie ascuns filmul. Orice alta speculatie si manipulare a domnului Tolontan, a celor care lucreaza cu el sau a celor care dezbat aceste subiecte, nu mai am ce sa raspund la ele", a explicat Raed Arafat.

Referindu-se la CTP, Arafat a precizat: „A stat și m-a analizat ieri, bătându-și joc de mine pentru că vorbeam la telefon și zicând că nu făceam treabă. Era o poză, nu o filmare. În poză nu auzi ce vorbește omul. Eu îmi aduc aminte ce vorbeam. Vorbeam pentru a rezolva aparate de ventilație pentru pacienții intubați din spitalele de urgență, erau 88 de pacienți cu nevoie de aparate și spitalele nu aveau aceste aparate, având și alți pacienți internați acolo, și rezolvam cu ministrul sănătății de atunci să mobilizăm alte aparate de ventilație și aparate de terapie intensivă către spitalele de urgențe și am dat dispoziții la ISU București aducă mașină sau camion să le transporte către spitalul de Arși și către încă unul sau două alte spitale, pentru asta vorbeam la telefon. Nu vorbeam nici cu mama, nici cu tata, nu întrebam nici cum arată vremea. Rezolvam probleme de coordonare la locul intervenției, așa că analiza făcută de dl Cristian Tudor Popescu e cel puțin nefericită. Eu am încredere în dânsul, dar când am văzut abordarea asta superficială, am rămas șocat puțin șocat”