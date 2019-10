VIDEO-Golanii din Poliția Transporturi. Recepționară agresată fizic și verbal în urma unui control

Mulți vor spune că nu există pădure fără uscăciuni însă de cele mai multe ori rămânem cu gura căscată, martori fiind la comportamentul unor persoane care reprezintă statul, siguranță și ordinea în România. Un episod plin de agresivitate atât verbală cât și fizic s-a consumat zilele trecute la o frizerie din Brașov.

Recepționera ”a fost victima” unor comisari ai Poliției Transporturi care au venit în control. Femeia a povestit pe facebook momentele prin care a trecut în timpul acțiunii, exprimându-și regretul că s-a întors în România.

”Întoarsă acasă in România , după aproape 20 de ani trăiti in Italia , am parte de cel mai urat coșmar al vieții mele. M-am angajat ca recepționera la un salon de frizerie din Brasov iar in prima mea zi de munca am fost agresată fizic si verbal, am fost umilita cum nu se poate mai rău de către Politia Romană Transporturi.

