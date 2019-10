Primul interviu al Laurei Codruța Kovesi în calitate de procuror șef al Parchetului European

Intr-un interviu exclusiv acordat Ziare.com, primul in calitate de procuror sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi a explicat detaliile functionarii acestei noi institutii pe care trebuie sa o creeze practic de la zero: cine va ancheta si ce infractiuni, cand vor incepe investigatiile.

Totodata, Laura Codruta Kovesi s-a referit si la sistemul judiciar romanesc. Iata principalele declaratii:



- Revocarea mea nu a fost o chestiune personala. A fost lupta impotriva unui simbol. S-a declansat o demobilizare intre colegii care lucrau in DNA.



- Poate ca e momentul ca toate persoanele cu responsabilitati in Justitie sa se aseze la aceeasi masa, sa existe mai multa unitate, mai mult dialog.



- In DNA nu a existat o sectie de investigare a magistratilor.



- Sesizarile din oficiu au fost foarte putine. Devenise un fenomen: oamenii implicati in proceduri faceau plangeri impotriva celor care ii anchetau sau ii judecau.



- Majoritatea motivarilor in cazul achitarilor nu au fost bazate pe greseli ale procurorilor DNA, ci pe dezincriminari, pe modul de interpretare a unor dispozitii legale.



- Daca ar fi sa o iau de la capat, as semna din nou protocolul cu SRI, poate ca l-as trimite la CSM pentru o opinie.



- La CEDO nu am cerut bani, nici macar cheltuieli de judecata, astept un raspuns care sa lamureasca statutul procurorilor in Romania.



- Regret ca tatal meu nu mai e in viata si nu ne putem bucura impreuna de faptul ca sunt procuror sef european. I se datoreaza in mare parte ceea ce am obtinut.Laura.

Detalii și interviul în format VIDEO pe ziare.com