O femeie a declarat că a văzut-o și a vorbit cu Luiza Melencu în Italia

Ipoteza conform căreia Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu sunt în viață devine din ce în ce mai vehiculată în spațiul online și nu numai, scrie Romania TV. Nici după atâta timp, cele două fete nu au fost declarate decedate de autorități și acum rudele speră că Gheorghe Dincă a mințit în fața anchetatorilor.

O martoră cu identitate protejată a declarat că a văzut-o pe Luiza Melencu în Italia. De altfel și patroana unui local din Napoli a spus, la rândul ei, că a recunoscut-o pe Alexandra Măceșanu după ce aceasta a intrat în barul ei. Luiza Melencu ar fi fost văzută în localitatea Scauri, în apropiere de Napoli.

„Fetele nu sunt moarte! Să nu se mai insiste pe această treabă! Fetele sunt luate! Eu am văzut-o pe Luiza.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Deci, Luiza sigur nu e moartă. Și ea a spus că Alexandra e cu ea. A zis că Alexandra este cu ea, a zis de acea probă de sânge că a fost luată sau tăiată din piciorul ei sau al Alexandrei, nu am înțeles. Și că: Pe noi cine ne-a scos din țară..” și a zis: Fii-sa!” Unde ați văzut-o pe Luiza? Am ieșit de la muncă, lucrez într-un magazin și am pauză. În Scauri.

Este, să spunem așa, un mic orășel între Napoli și Roma. Cred că la începutul lui septembrie. Nu mi-am dat seama, nu urmărisem cazul. Acest bar are trei trepte, probabil că și-a dat seama că sunt româncă. Nu înțeleg… Mi-a zis: Help me! (n.red.: Ajută-mă!)”, a declarat femeia, scrie Stirimondene.ro