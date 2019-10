O femeie în vârstă de 43 de ani, din România, este pe lista celor mai căutate infractoare din Europa

Ildiko Enderle este una dintre cele mai căutate femei din Europa, aceasta fiind acuzată de trafic de persoane. Numele său figurează pe site-ul www.eumostwanted.eu/crimehasnogender, care prezintă femei urmărite pentru comiterea de infracțiuni grave.

În vârstă de 43 de ani, Ildiko Enderle este acuzată că din 2003 până în 2011 a recrutat fete, unele minore, cărora le-a promis un loc de muncă, cazare și masă în Germania. În realitate, tinerele au fost transportate în Cehia, unde erau obligate să se prostitueze.

Dacă va fi prinsă, femeia riscă o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Poliția Română a publicat pe Facebook adresa site-ului cu mesajul: „Crime has no gender” - Femeile sunt la fel de capabile să comită infracțiuni grave asemenea bărbaților? Împreună cu EUROPOL, ENFAST și polițiile din alte 21 de state europene, am demonstrat că sunt capabile. www.eumostwanted.eu/crimehasnogender - un site care prezintă într-un mod interactiv și intuitiv, cele mai urmărite femei pentru comiterea de infracțiuni. Descoperă cine se regăsește în spatele măștilor și ajutați-ne să le prindem!”.

Foto: Sursă - www.eumostwanted.eu/crimehasnogender