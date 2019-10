Isterie pe un grup whatsapp de părinți pentru un exercițiu banal de matematică: 2+2×2-2×2=?

Părinţii unor elevi de clasa a IV-a au avut discuţii aprinse pe grupul whatsapp al clasei după ce copiii au dat o lucrare de control la matematică. Oamenii s-au certat, iar un tătic a fost exclus din grup pentru că nu era de acord cu rezultatul obţinut de alţi părinţi cu ajutorul calculatorului.

Totul a pornit de la o testare la matematică. Mai exact, de la un exerciţiu („Cum se calculează 2+2×2-2×2=?“) care a dat bătăi de cap nu numai copiilor, ci şi părinţilor. Şi asta pentru că rezultatul obţinut şi de unii, şi de alţii, nu coincidea cu rezultatul doamnei învăţătoare care, de altfel, îi şi depunctase pe copii.

Un singur părinte a încercat să oprească discuţia şi să le explice celorlalţi că dascălul avea dreptate. Nimeni, însă, nu a acceptat, iar când omul a insistat şi a vrut să le spună din nou că ei sunt cei care greşesc, a fost dat afară de pe grupul de whatsapp al clasei, potrivit adevarul.ro





Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ddiscuţia publicată de jurnalista Ramona Săseanu:



„Mama 4: Exerciţiul de de la lucrare cum vi se pare? 2+2×2-2×2=? Mama 5: E banal. Mama 4: Mie mi se pare ambiguu pentru un copil. Mama 1: 12 e raspunsul. Mama 4: Ce v-am spus? Greşit. Aşa mi-a dat şi mie. Mama 1: Cum să fie greşit doamnă? Am calculator la telefon 2+2=4 apoi înmulţeşti cu 2=8 minus 2=6 ori 2 egal 12. Tata 2 (soţul Mamei 1): Chiar acuma e la calculator şi face. Mama 4: Răspunsul la şcoală corectat cu roşu e 2. Mama 1: Poate a mâncat doamna un 1. Tata 5: Raspunsul e 2. Este vorba de ordinea operaţiilor. Tata 2: Alo domnu’ medic ce operaţi? Nu auziţi că nevastă mea e cu calculatorul de pe telefon în faţă! Tata 5: Am facut muulta matematică, sunt inginer. Mama 1: Ce inginer vă cred că sînteţi inginer dar aşa inginer? face-ţi cu calculatorul. Mama 4: Eu v-am zis că ambigiu. So dacă e ambiguu e normal sa se depunctezeee? Mama 1: Nu e normal. cât ia depuntat? Mama 4: 0,5 puncte. Mama 1: Nu e normal ar trebui să vorbim cu ea.



Tata 5: Doamnelor, nu mai daţi egal după fiecare operaţie! Scrieţi ca acolo. Tata 2: Iar operaţii nene? Nu auzi ca nevastămea e cu calculatoru de la telefon în mana dreapta? Tata 5: Sa schimbe mâna… Eu: Foarte bun acest grup. La obiect. Mama 1: Mie nu mi sar părea normal să scadă la gemeni mei 0,5 punte pentru ceva ce calculatoru zice ca nu e aţa. O sa iau si eu lucrarea la ai mei să văd. Peste o ora: Mama 1: Amandoi a avut rezultat 2 şi a zis că e corect. E bine şi ca ei că mia explicat cum se face. Mama 4: E 2??? Mama 1: E si 2 dar e si 4 cum zice calculatorul. Eu maş duce la şcoala în locul dvs. săi spun doamnei. Cred că e bun răspuns şi 12 nu e normal sa depunteze. Mama 4: Eu v-am zis că e ambiguu. Tata 5: Doamneeeee Feresteeee, mai fetelor, de cate ori sa va spun ca… Tata 5 typing. Mama 1 removed Tata 5. Mama 1: Am zis că nu mai scot părinţi dar ăsta era prea prost. Mama 4: Inginer…”.