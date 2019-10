O tânără de 21 de ani a murit după naștere, având aceeași afecțiune ca Andreea Bălan

Raluca Alexandru, o tânără de 21 de ani, a murit la scurt timp după ce a născut un băiețel sănătos, la spitalul din Târgu Cărbuneşti. Ca și Andreea Bălan, la câteva ore după cezariană, proaspăta mămică şi-a pierdut cunoştinţa. Însă, spre deosebire de artista salvată de medici, Raluca a murit subit.

Rudele femeii susțin că aceasta putea fi salvată, dacă ar fi fost transferată la spitalul din Craiova mai repede.

“Nu a avut nici un fel de problemă. Am fost în Italia, are control din Italia, am dat 350 de euro, am chitanţe, am tomograful, am tot, nu are nici un fel de problemă. I-au greşit operaţia, că asistentele le-am auzit că vorbeau că e complicată operaţia, că au greşit ceva a declarat Gheorghe Alexandru, soţul femeii, pentru Pro TV.

Constantin Târziu, manager Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti: “A fost un caz gen cum s-a întâmplat cu Andreea Bălan, dar mult mai masiv. Un trombembolism pulmonar masiv de tot.”

Raluca mai avea acasă un băiat de 4 ani, născut în aceleaşi condiţii.

Poliția a deschis un dosar penal in rem pentru moarte suspectă.

