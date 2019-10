Un tirist român l-a pus pe un vameș ungur să se descalțe la intrarea în cabină

Pentru că în cabina tirului său este o curățenie lună, un şofer român l-a pus pe vameşul maghiar de la Borş să se descalţe în timpul controlului.

El a povestit pe pagina sa de Facebook, "Omul şoselelor", cum a reacționat angajatul statului maghiar.

”A dat sa se urce incaltat in cabina moment in care am tipat la el....aloooo...descaltarea boss ....A tresarit exact ca babele duminica cand le ia somnul la slujba si le striga popa numele la iertarea pacatelor si vor sa-si auda dedicatia. Si-a reamintit romaneste imediat, ba mai mult, mi-a reamintit ca el organ de control este si poate face cum doreste. S-a razgandit apoi, privind adanc prin usi ....”.

sursa: observator.tv