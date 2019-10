Un român își face de râs BMW-ul X5 pe olx: ”Cotețul ăsta mi-a mâncat viața. Mai bine țineam două neveste!”

Proprietarul unui BMW X5 a postat pe olx un anunț de vânzare a mașinii mai puțin obișnuit. El se plânge de valoarea uriașă a lucrărilor de reparații pe care le-a efectuat la o mașină care a costat de nouă peste 50.000 de euro.

Anunțul de vânzare al unui BMW X 5 cu probleme (sursa: observator.tv)

"Povestea mea si a acestui ordinar incepe prin vara spre toamna anului 2014, cand punand mana pe niste bani de la parinti si cu un credit de nevoi personale (ca orice roman, stam cu chirie dar ne luam bmw) si dupa lungi si ATENTE cautari, gasesc acest cotet, care in aproximativ 2 ani, mi-a mancat viata(mai bine intretineam 2 femei si ieseam mai bine).

Ce crezi! Mi-a placut maximum, "talent" pe fraierul negru, tot golan, "pelerina M ca nu a fost bani de costum intreg", incaltat bine, dotat fraierul, perne, head up ,camera spate, scaune incalzite si ventitale etc. Ma, tot, pe scurt ce trebuia! L-am luat, drag de el la maximum.

Ce crezi bai nene! Dupa ce am grija de el in prima luna, il pregatesc de iarna si cu tot cu impozitSI revizii cutie-motor, cauciucuri noi ca nah, asa se face, oho fraieru mort de foame (eu fiind asta) m-am dus si la TEAM BMW!DINTR-UN FOC 2.5k euro SCURT! Zic asta e! Eu sa fiu sanatos si el sa mearga, sa fie toata lumea multumita!

Jaleeee mare, platforma, dus la service iar, facut motor cap coada, 3.5k eurasi

Mergea deh nu pot sa zic, altceva, alt sunet totul ok tragea bine bine ca am si dat softu mai mic undeva la 280 de cai, prima data a iesit pe dino 314 cam asa.

Dar nush de unde mortii masi bag niste motorina, si dupa 3 luni crapa ambele pompe de motorina si distruge iar injectoarele, iar 1.5 k euro, zic doamneee murim, deja ma cam batea gandul sa o vand, ca al dracu cotet, nu tragea neam cu mine! Bine ca sincer un om normal la cap o vindea de cand a picat prima data motorul!Dar pe mine m-a facut mama si ambitios asa!

TOATE BUNE, CAM 5 LUNI POT SA ZIC SI EU CA NU AM BAGAT DECAT MOTORINA SI UN SCHIMB DE ULEI!Sincer ma cam impacasem cu el asa, dar in schimb incepuse sa bata putin pe fata, zic la urmatoarea revizie ii mai schimb si lui pe acolo ce ii trebuie....ca nah trebuie , plus ca vezi TATA ca pe agatat sa moara familia lui de la E53 in sus...daca nu avea mare haz...rupea tot ce prindea...si nici nu prea ierta nimic :)))

Dar nu apuc sa ajung la revizie, ca oha se aprinde apa, zic, a inceput sa ii fie sete de apa al dracu, ii completez , merg 15 km, iar se aprinde, ce ai ma al dracu, esti dupa bautura?

La service , SUPRIZA MARE , blocul motor fisurat, fierbea apa de ziceai ca da cafeaua in foc pe aragaz de-ala de e flacara mai mare ca ibricu' !Ce crezi , a fost prima mea tenta de depresie din viata mea, mai ca mi-a dat si o lacrima de draci!

Ce faci taicule in cazul meu, ca sa moara sa faca sa dreaga sa se aleaga, familie morti cruci colive samd

Aici as fi pus niste emoty de nu ai idee pff

PS : As pune mai multe semne de punctuatie dar nu prea ma lasa bulache asta de la olx

Ii gasesc bloc frumos, planari draci laci etc , il fac, alta mie de euro, Doamneee, ziceai ca lucrez la banca mondiala si eram si actionar, asa o ardea fraierul cu mine, si aici chiar pot sa zic fraier si la mecanic si la masina, dar tot odata si mie!DEJA MA APROPIAM CU PASI REPEZI DE ACEA DEPRESIE MAXIMA!

CA SA TERMIN, SINCER, DUPA TOT CE AM PATIT, SI SA ISI BATA P..A DE MINE MAXIMUM, ACEASTA INFECTIE DE MASINA, CARE NU STIU CE BLESTEME A AVUT, SAU CINE M-A BLESTEMAT PE MINE, DA SEMNALE IN CUTIE CA UNU' CU LANTERNA IN CEALALTA PARTE A TUNELULUI, sincer e cam timpul pt schimb de ulei, dar ce crezi nici nu MAI AM BANI SA O FAC, nici nu mai vreau, sa isi mai puna si altul ambitia cu ea, ca eu nu mai pot, deja am depresie maxima.

Cu alte cuvinte, masina merge, dar bate oleaca pe fata si cutia aia de viteze ori vrea ungere noua, ori nu stiu, dar nici nu ma duc sa vad ce are. AAAAAA Stai ca am uitat sa va zic, a dracu acum vreo 2 saptamani s-a impiedicat pe la fosta casa a lu' Dragnea(pe la palat

aka Constitutiei mai exact(in caz ca cineva nu s-a prins, dar nici nu prea conteaza)) si s-a lasat de spate putin, "da stramba e", ce crezi, crapase o perna, hai ca tu erai ultima pe care nu o schimbasem, am schimbat-o si pe aia!

Dar uitati-va incoace la mine, ca sunt jurat sa moara sa faca sa dreaga, daca mai bag un ban in ea.

Cine vrea si are nevoie si vrea sa se spele cu ea pe cap, il astept sa ma sune sa ma scape de nenorocirea asta ca sincer chiar nu o mai suport!

Cred ca am devize de reparatii de mai cumparam una nouă!"