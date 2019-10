Două cutremure s-au produs, joi dimineață, în Vrancea și Buzău, în mai puțin de șase ore

Două cutremure, în mai puțin de șase ore, s-au produs joi dimineața, în zona seismică Vrancea, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Astfel, în ziua de 03/10/2019, la ora 01:55:55(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 99km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Odobești(29km), Panciu(35km), Focșani(43km), Onești(47km), Mărășești(47km)

Aproape șase ore mai târziu, la ora 07:41:54(ora Romaniei) s-a produs in Muntenia, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 2.4 pe scara Richter, la adancimea de 8 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Făurei(12km), Pogoanele(26km), Ianca(33km), Însurăței(43km), Râmnicu Sărat (44km).

Un alt cutremur s-a produs ieri, la ora 15:54:43(ora Romaniei) in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 3.6 pe scara Richter și s-a produs la adancimea de 145km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de I grad(e) Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(37km), Covasna(45km), Slănic-Moldova(56km), Târgu Secuiesc(57km), Întorsura Buzăului(57km)