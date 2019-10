Gafă a Ministerului Sănătății. A cumpărat un vaccin antigripal interzis copiilor sub trei ani!

Înaintea sezonului gripal, Ministerul Sănătății a cumpărat 1,5 milioane de doze de vaccin, cu 200.000 mai multe faţă de anul trecut când s-au înregistrat 200 de decese.

Deși programul naţional de imunizare gratuită cuprinde şi copiii de la 6 luni, până la 5 ani, vaccinul ales de autorităţi, prin licitaţie, nu este recomandat copiiilor sub 3 ani!

Medic de familie: “Nu putem vaccina cu vaccin gratuit copiii sub 3 ani pentru că vom primi un vaccin care nu poate fi adminsitrat acestei grupe de vârstă. Deci vor putea fi vaccinaţi cu dozele primite doar copiii între 3 şi 5 ani neîmpliniţi. Atât timp cât nu este prevăzută adminisitrarea sub 3 ani sub prospect, nu se poate şi asta.″

Se pare că la licitaţia organizată de Ministerul Sănătăţii a câştigat producătorul care a oferit vaccinul mai ieftin, dar care nu acoperă planul naţional de imunizare făcut chiar de Ministerul Sănătăţii.

Aşa că, părinţii vor fi obligaţi să cumpere un alt vaccin din farmacii.

