Un bărbat cu un topor a fost filmat în timp ce cobora dintr-un microbuz şcolar plin de copii,  în Bistriţa Năsăud - VIDEO

Conform celui care a postat imaginile pe facebook, „de o săptămână, un individ cu toporul ascuțit provoacă teroare în autobuzul școlar ce transportă elevi pe ruta Florești - Nimigea de Jos, unii dintre ei cu vârste mici, de clasă pregătitoare.

Mai mult, copiii s-au plâns părinților că le este frică să mai călătorească în aceste condiții, mai ales că omul se comportă ciudat și agresiv, amenințându-i cu securea dacă nu îi cedează locul pe scaun, în microbuz".

„Știu despre ce e vorba, nu este o chestie foarte gravă! Nu este gravă pentru că nu s-o întâmplat nimic grav, din fericire. Noi interzicem așa ceva (n.r. – ca o altă persoană să circule cu autobuzul destinat elevilor), dar șoferul, crezând că e părintele unui copil s-o gândit să-l ia, mai ales că el mergea să ajute la crăpat de lemne pentru școală. Am întrebat și eu șoferul și mi-a zis că încă o dată l-o mai luat... Văzându-l acolo, în mijlocul drumului și știind de ce merge în Nimigea...

Deci nu tăia lemne pe bani, el ajuta pur și simplu la cărpat de lemne, fie la Primărie, fie la școală. Lucrurile s-o precipitat un pic și nu-i atâta de grav pe cât ați dori dumneavoastră să fie! Îs în trafic acum și... știți, pot să fiu și amendat... Atât am avut io de spus... Nu-i voie să transporte și prin regulament am interzis treaba asta. Dacă s-o întâmplat, șoferul o șă-și ia, să zicem, pedeapsa cuvenită. I-am atras atenția să nu se mai întâmple și asta e!", a declarat directorul unității de învățământ de care aparține autobuzul în cauză, pentru stiridebistrita.ro.