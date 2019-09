La ce duce prietenia dintre infractori și polițiști: Petreceri în celulă, șpagă pentru camere luminoase și sfaturi pentru a păcăli anchetatorii

Doua persoane cercetate pentru infractiuni economice, Constantin Mircea, cunoscut drept "Mondialul Numarul 1", si fiul sau Nicolae Constantin, poreclit "Mondialul", au avut parte de un tratament de VIP in perioada in care au fost inchisi in Arestul Politiei din Giurgiu.

Gardienii au inchis ochii in momentul in care cei doi au dat chiar si o petrecere in celule de ziua lor. Facilitatile de care beneficiau nu s-au oprit aici: discutiile cu avocatul lor le aveau in biroul sefului Arestului, desi pentru asemenea activitati exista un spatiu special de intalnire.

Cei doi erau scosi in "curtea de aer" mai des si pentru o durata mai mare fata de ceilalti arestati si chiar au fost mutati intr-o camera mai luminata si mai curata.

Detaliile apar in dosarul in care Ion Ghelmez, fost sef al Centrului de Retinere si Arestare Preventiva si ulterior Sef al Biroului de Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, ambele din cadrul IPJ Giurgiu, este acuzat de procurorii DIICOT de mai multe infractiuni: luare de mita, favorizarea faptuitorului si divulgarea fara drept de informatii care nu sunt destinate publicitatii.

Ion Ghelmez a fost condamnat in acest caz de Tribunalul Giurgiu, in prima instanta, la 4 ani si 6 luni inchisoare.

Spaga de la "Regele Asfaltului"?

In acelasi dosar au mai fost condamnate mai multe persoane.

Cunoscut ca "om de incredere" al lui Ghelmez, Tibi Laurentiu Boscan, ofiter in cadrul Biroului de Supravegheri Judiciare din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - IPJ Giurgiu, a primit 4 ani de inchisoare pentru luare de mita.

