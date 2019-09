Incident grav în București. Un șofer a vrut să intre cu mașina într-un grup de pietoni

In loc sa achite combustibilul cu care isi alimentase masina, un barbat de 42 de ani a incercat sa jefuiasca si sa bata casierita unei benzinariei din Capitala. Ba chiar a vrut sa calce cu masina mai multi oameni, inainte sa fuga spre Calarasi. Pe drum, soferul agresiv a avut, insa, ghinion. La o alta benzinarie - de aceasta data una de pe Autostrada Soarelui - mai multi barbati l-au imobilizat si l-au predat politistilor care il urmareau.

Sambata seara, barbatul si-a alimentat masina la o statie GPL de pe strada Energeticienilor, din Sectorul 3 al Capitalei. Insa n-a vrut sa plateasca pentru combustibil. Dimpotriva, a amenintat-o pe casierita, cerandu-i bani. Ceea ce s-a intamplat in continuare este halucinant.



"Aceasta (casierita - n.red.) a fugit in cautare de ajutor, incercand sa se adaposteasca in interiorul unei spalatorii auto aflata in apropiere. Barbatul a urmarit-o, cu masina, ar fi incercat sa o loveasca, dupa care ar fi accelerat si s-a indreptat spre un grup de persoane care stateau la o masa, in fata spalatoriei. Acestea au reusit sa se fereasca, barbatul lovind o masa si rupand o conducta de alimentare cu gaze, dupa care a fugit", a transmis Politia Capitalei.

Citește continuarea pe Ziare.com.