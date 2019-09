Zeci de pacienți fără discernământ, folosiți drept cobai pentru testarea unor medicamente

Zeci de pacienți cronici și fără discernământ de la secția din Vulcan a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie din Brașov ar fi fost folosiți într-un studiu de testare a unor medicamente, potrivit managerului Nicușor Bîgiu.

Acesta a dispus o comisie de analiză după ce a primit informații că la Secţia de Psihiatrie de la Vulcan zeci de pacienţi cronici ar fi fost folosiţi drept cobai într-un studiu de testare a unor medicamente, scrie hotnews.ro.



"Am avut această informație și am dispus o comisie de analiză, care însă s-a blocat. Conducătorul studiului clinic a refuzat să dea lista pacienților incluși în studiu și consimțământul. Am avut informație că în anul 2005, la secția Vulcan, a fost desfășurat un studiu de testare a medicamentelor. Sunt 20, 30 de pacienți. Conducătorul studiului este un medic din cadrul spitalului", a declarat Nicușor Bîgiu, pentru Mediafax.



Potrivit acestuia, studiul "nu este etic și legal", iar luni va sesiza și organele de cercetare penală.