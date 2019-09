O fată de 15 ani din Vaslui, atacată și terorizată de un bărbat. Poliţiştii: "Dacă era drăguță cu el, acum nu o mai amenința"

O fată de 15 ani din Vaslui a fost atacată cu cuţitul de un bărbat îndrăgostit de ea, chiar în curtea casei. Poliţiştii, susţine fata, au certat-o când a făcut plângere, spunând că "dacă era drăguță cu el, acum nu o mai amenința".

O fată de 15 ani din Gara Banca, județul Vaslui, trăieşte de mai mulţi ani un coşmar, doar pentru că i-a picat cu tronc unui bărbat din sat, mai mare cu peste 20 de ani decât ea.

Adolescenta este urmărită, hărţuită şi ameninţată cu mortea de bărbat, iar poliţiştii din comună n-au făcut nimic până acum.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Gigi Hrituc are 36 de ani şi încă de când fata avea 12 ani a început să o oprească pe stradă şi să îi spună că o doreşte, că e îndrăgostit de ea şi că o omoară dacă nu face ce îi spune el. Sâmbătă, pe 31 august, acesta a aflat că fata este acasă doar cu surorile ei mai mici si că părinţii ei sunt plecaţi din localitate la un botez, scrie Vremea Nouă.

A intrat peste fată în curte, sărind gardul, cu un cuţit în mână! "El a crezut că mă poate avea cu forţa! Mă oprea pe drum, mă ameninţa, mă trăgea de mână să mă duc cu el, că dacă nu mă culc cu el mă bate, mă omoară, dă foc la casă, cum de altfel a şi făcut! Chiar ne-a dat foc la casă acum ceva timp! L-am înregistrat când mă ameninţa, am dat filmarea la poliţie la Banca, dar domnii poliţişti au zis că nu pot face nimic.", a povestit fata sursei citate.

"Sâmbătă pe la orele 13:00 am auzit o tablă! El sărise gardul la noi şi şi-a azvârlit papucii peste gard. Voia să intre în casă printr-un loc unde să nu-l văd, să mă prindă în casă. Am ieşit afară, m-am uitat, şi când am întors capul era el în spatele meu, cu un cuţit în mână! Am început să ţip, mamaie, mamaie, şi atunci el a fugit! Am sunat imediat la 112, era 13:30! De nenumărate ori am sunat, dar mi-au spus că poliţiştii sunt la o bătaie la Vutcani şi abia la 16:30 au venit! Au început să mă întrebe cum s-a întâmplat, iar unul din poliţişti mi-a spus <<Domnişoară, dar de ce nu i-aţi dat atenţie dimineaţă?>>. Am înlemnit când am auzit. Am depus plângere de luni dimineaţă pentru violare de domiciliu şi ameninţare.", mai spune fata, şocată că poliţistul i-a sugerat că dacă nu l-ar fi refuzat pe bărbat, acesta nu o mai ataca.

citește mai multe pe vremeanoua.ro