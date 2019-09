O tânără din Vaslui vrea să facă înconjurul lumii pe motocicletă

O tânără din Vaslui și-a propus să facă înconjurul lumii pe motocicletă. Elena Axinte a plecat din Slovenia, va ajunge înapoi în România și apoi va traversa Asia. „Voi merge unde mă vor chema si unde voi fi iubită” a spus ea înainte să pornească în expediție.

Tânăra din Vaslui nu este la prima aventură de acest gen. A traversat deja șapte țări africane prin motocicletă, dar, spune ea, acum expediția din jurul lumii are o conotație socială, arată vremeanoua.ro.

„Momentan știu doar direcția: chemarea din Est. Voi traversa Europa de Est prin Balcani și apoi voi face o oprire mai lungă în România, explorând-o cât mai mult. Voi continua spre Orientul Mijlociu si Asia. Deocamdată, traseul meu este acesta, descoperind mai târziu punți de legătură către alte continente. Voi hotărî totul pas cu pas. Voi merge acolo unde drumul îmi va fi deschis și armonios. Voi merge unde mă vor chema și unde voi fi iubită…”, a spus Elena Axinte înainte de startul expediției.

Până acum, aceasta a traversat Slovenia, Croația și Muntenegru.

„Primele două zile din Slovenia le-am dedicat motocicletei. Am simțit ca trebuie sa ne reapropiem, să mă opresc și să ne uitam una în ochii celeilalte, una în inima celeilalte. Aveam nevoie să mă familiarizez cu noile ei forme, cu noua greutate, cu toate schimbările. Și am simțit nevoia să fac asta imediat, chiar la început de drum: să experimentăm și să ne punem la încercare împreună. Timp de două zile, ne-am legănat prin curbele și serpentinele Alpilor Sloveni. Am experimentat drum neasfaltat de munte, cu serpentine și curbe. Sunt foarte mândră atât de mine, cât și de păpușica mea” a spus Elena pentru vremeanoua.

Tânăra trebuie să strunească un vehicul pe două roți care are o greutate totală de 310 kilograme. „Am reusit, chiar dacă nu a fost usor. Nu am o motocicleta usoară si nici usor de condus pe drumuri dificile. Dar despre această alegere am vorbit deja de multe ori. Nu aleg drumuri dificile, dar vreau să fiu pregătita pentru momentele în care nu voi avea de ales. Noua greutate a bagajelor decide destul de mult asupra modului de a conduce. De la cele 250 kg ale motocicletei am trecut la 310 kg: două genti laterale, un roll bag mare pe saua din spate cu un rucsac deasupra, o canistră de 10 L pentru benzină si geanta de pe rezervor. Mergem încet si mergem departe”, a scris Elena Axinte în jurnalul său de călătorie de pe Facebook.