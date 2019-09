Tăriceanu a demisionat de la șefia Senatului! Cine se luptă să fie al doilea om în stat



Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a demisionat, luni, din funcția de președinte al Senatului. Demisia sa va fi oficializată în momentul în care va fi citită în plen. Odată cu decizia lui Tăriceanu, a început și lupta celor care-și doresc să devină „al doilea om în stat“, printre care se numără Ecaterina Andronescu, Nicolae Moga, Titus Corlățean sau Robert Cazanciuc.

Funcția este folosită de PSD și pentru negocierile cu senatorii nemulțumiți din ALDE. Din partea PNL este vehiculat numele Alinei Gorghiu, însă liberalii au evitat să decidă luni în ședința partidului, în timp ce USR a decis să susțină pentru șefia Senatului candidatul PNL, cu condiția ca USR să obțină două posturi de vicepreședinte. În același timp, se poartă discuții cu ALDE și Pro România pentru susținerea candidatului PNL, scrie www.digi24.ro

Președintele Senatului este ales de majoritatea senatorilor prin vot secret cu buletine. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere. Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorităţii senatorilor.

Dacă niciun candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care participă primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi va fi declarat preşedinte al Senatului candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor exprimate.

PSD are în acest moment 68 de senatori, majoritatea fiind de 69. PNL și USR au doar 38 de voturi. ALDE are 12 senatori și Pro România are 3. De luat în calcul sunt și cele 9 voturi ale UDMR și alte 5 voturi de la PMP, potrivit www.digi24.ro.

