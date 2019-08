Autostrada Comarnic-Brașov: Cuc o contrazice pe Dăncilă și susține că poate fi construită prin PPP cu concernul turco-chinez

Confuzie la nivel înalt în guvern, unde ministrul Transporturilor transmite informații care se bat cap în cap cu cele transmise de premier. Astfel, după ce premierul Dăncilă a spus acum o lună că autostrada Ploiești-Brașov a fost scoasă din programul de parteneriat public-privat și va fi construită din fonduri guvernamentale, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, anunță că, de fapt, discuțiile pentru PPP nu s-au încheiat cu asocierea formată din chinezii de la CCCC și turcii de la Makyol.

Autostrada a declarată drept „obiectiv strategic de interes național”, „astfel încât să începem construcția cât mai repede din fonduri guvernamentale”, declara chiar premierul Viorica Dăncilă în urmă cu lună,

Acum, Cuc spune că asocierea sino-turcă are termen până pe 16 septembrie să decidă dacă semnează sau nu contractul de realizare în parteneriat public-privat a șoselei de mare viteză de pe Valea Prahovei.

„Dacă chinezii nu se hotărăsc să semneze contractul și să se apuce să lucreze, atunci vom merge pe varianta spusă de doamna prim-ministru, care este mai rapidă. Săptămâna trecută am avut o discuție cu ei împreună cu domnul Ghizdeanu (Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care cu zero experiență în lucrări de infrastructură și zero parteneriate public-privat gestionate, a fost însărcinată de Guvern să negocieze contractul cu chinezii de la CCCC și turcii de la Markyol, n.r) și cu domnul Teodorovici (Eugen Teodorovici, ministru de Finanțe, n.r) și le-am dat termenul de 16 septembrie să se hotărască”, a declarat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

