Cine este atacatorul de la Săpoca. A ucis patru pacienți și a rănit grav alți nouă

Bărbatul care a provocat tragedia de laspitalul Săpoca, județul Buzău, are 38 de ani și se numește Nicolae Lungu.

Acesta era în sevraj, fiind internat pentru dezalcoolizare, când a ucis patru pacienți și a rănit grav alți nouă, folosindu-se de un stativ pentru perfuzii.

Potrivit Reporter Buzoian, acesta s-a internat singur, cu o zi înainte de măcel, în spital. Bărbatul nu este căsătorit și locuiește cu părinții. Apropiații spun că atunci când se afla în stare de ebrietate, criminalul devenea foarte violent. Acesta își desfășura activitatea în muncile câmpului. „Când bea își pierde mințile”, a spus un cunoscut al acestuia, potrivit sursei citate.

„Am trimis dimineață corpul de control. Am considerat că e mai bine să vin și să finalizăm în seara asta cercetările ce țin de Ministerul Sănătății și pentru a lua măsuri urgente. Nu plec până nu finalizează Corpul de Control raportul. Am fost informată și am luat date preliminare. Sunt lucruri de neexplicat. Se verifică fiecare aspect, inclusiv fișa postului personalului medical. Cred că tragedia putea fi evitată”, a spus ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

