Ce mesaj a primit bunicul Luizei de pe numărul de telefon al fetei dispărută la Caracal

Cazul crimelor din Caracal se complică pe zi ce trece. După ce procurorii DIICOT au transmis că nu s-a putut stabili ADN-ul de pe oasele îngropate lângă o pădure de Gheorghe Dincă, familia Melencu este bulversată și de ultimele incidente legate de telefonul tinerei.

Astfel, după ce acum câteva zile, o colegă de școală a anunțat că în grupul de WhatsApp al clasei numărul Luizsei ar fi fost reactivat preț de câteva ore, vineri-noapte, incidentul pare să se fi repetat.

Bunicul tinerei ar fi primit un mesaj de la numărul de telefon care îi aparținuse nepoatei sale: ”Acum pot fi contactat pe mobil. Am devenit disponibil”.

Bunicul Luizei crede că cineva îi folosește telefonul.

„Azi noapte am primit mesajul ăsta. Am impresia că cineva folosește telefonul sau cartela. Am încercat să sun, dar abonatul nu poate fi contactat”, a spus bărbatul.

Până acum anchetatorii nu au găsit celularul Luizei și refuză să ofere informații pe această temă. Evita să spună și dacă numărul a fost localizat sau nu. Precizează doar că încă investighează și această pistă.

