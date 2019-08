Cum ar fi murit alpinistul Zsolt Torok. Ce spune șeful Salvamont Sibiu

Șeful Salvamont Sibiu, Adrian David, crede că Zsolt Torok a murit după ce o stâncă s-a desprins cu el, având în vedere că zona în care se afla, din apropierea Vârfului Negoiu, este foarte instabilă și puțin frecventată de alpiniști. Acesta era plecat singur pe munte, într-o zonă fără semnal.

Șeful Salvamont Sibiu, Adrian David, a declarat că cel mai probabil accidentul în care a murit alpinistul Torok Zsolt s-a produs după ce o stâncă s-a desprins cu el.

„A fost unul dintre cei mai buni alpiniști din România, eu cred că s-a desprins o stâncă cu el, dat fiind faptul că acolo este o zonă foarte instabilă și este un traseu foarte puțin frecventat de alpiniști”, a spus Adrian David, pentru Mediafax.

Potrivit acestuia, căutările alpinistului au început sâmbătă dimineață. „Noi am primit doar în dimineața aceasta solicitarea (de a-l căuta-n.r), dar se pare că de miercuri nu a mai răspuns”, a mai spus șeful Salvamont Sibiu.

Acesta susține că imediat au fost declanșate căutările și că alpinistul a fost localizat cu ajutorul unui elicopter.

„În această dimineață am aflat că Torok Zsolt, un alpinist, a dispărut în zona Munților Făgărașului, am declanșat acțiunea de căutare cu echipe de la Salvamont Sibiu, Salvamont Prahova și jandarmerie, iar în sprijin ne-au venit un elicopter de la Ministerul de Interne, de la Inspectoratul General de Aviație, care a survolat zona și din elicopter s-a localizat o persoană căzută foarte aproape de Vârful Negoiu. S-au deplasat imediat echipe terestre, l-au identficat, l-au găsit pe alpinistul respectiv decedat și s-a dispus evacuarea acestuia într-o zonă în care poate veni elicopterul pentru a-l prelua, dat fiind faptul că este foarte mult de mers”, a mai spus Adrian David.

Soția alpinistului Torok Zsolt spune că acesta a plecat singur pe munte de mai multe zile, dar că nu și-a făcut griji întrucât știa că în zonă nu este semnal de telefon.

„A plecat marți, marți seara am vorbit cu el, era la refugiul Călțun. Miercuri dimineața a plecat într-o plimbare și s-a întâmplat. Știind că e într-o zonă fără semnal, nu ne-am alertat foarte tare. De miercuri nu mai știam nimic de el. Azi dimineață au ajuns un grup la refugiul Călțun și au văzut că lucrurile lui sunt acolo. Eu într-adevăr știam că trebuie să vină, dar știam că el are la el cort și absolut tot ce are nevoie, am zis, știe ce face. Și dimineață când am aflat că i-au găsit lucrurile, am sunat imediat și am anunțat. El trebuia duminică să se întoarcă. A plecat singur și urma să se întâlnească cu alte persoane acolo. Asta a fost problema, că așa ne-am sesizat că ceva nu este în regulă, fiind o zonă fără semnal”, a spus soția alpinistului, Laura Torok, pentru Mediafax.

