Curtea lui Gheorghe Dincă ascunde o groapă imensă. Anchetatorii vor folosi un dispozitiv care poate detecta obiecte ascunse sub pământ ori sub beton

Descoperirea a fost făcută sub ochii lui Gheorghe Dincă care, aşezat la umbră, le-a dat toată ziua indicaţii poliţiştilor.

Criminaliştii care au săpat în curtea lui Gheorghe Dincă nu se aşteptau să descopere sub pământ o groapă imensă. Ca să ajungă la ea, au scos vegetaţia şi copacii. Au cărat remorci întregi de deşeuri şi au luat la mână sute de obiecte.

Ulterior se va scana curtea cu un dispozitiv special la o adâncime de 4 metri. "Un georadar cu unde electromagnetice care poate detecta chiar şi obiectele ascunse în pereţii casei, sub pământ ori sub beton. În cel mult o oră se obţine o hartă 3D a zonei scanate. Practic, semnalele receptate sunt vizualizate pe o înregistrare grafică ce recompune formă şi dimensiunea obiectului sau corpului identificat. Odată făcut 3D-ul, găseşti cam tot ce e ascuns dedesubt, aproape tot. Dacă am avea o persoană îngropată am putea să vedem conturul. Am putea să vedem conturul locului unde este îngropată", explică Filip Onescu, expert geofizică, pentru Observator.tv.