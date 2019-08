Cum a scăpat de pușcărie mama care și-a abuzat sexual bebelușul: ”Am crezut că este Bendeac și l-am invitat la botez”

Tanara care s-a filmat cand intretinea acte sexuale cu copilul sau de 3 luni, inregistrare video pe care i-a dat-o unui barbat din Campulung Muscel care sustinea ca este actorul Mihai Bendeac, a recunoscut si a regretat acuzatiile in fata magistratilor de la Tribunalul Braila.

Florentina C. este acuzata de procurorii DIICOT de pornografie infantila si viol. Tribunalul Braila a decis ca femeia poate fi cercetata sub control judiciar urmatoarele 60 de zile.



Instanta i-a impus femeii interdictia de a se apropia de cei doi copii: baietelul de 3 luni - care apare in inregistrari si cel de-al doilea copil in varsta de 5 ani. Asta in contextul in care bebelusul a fost luat de la femeie si s-au luat masuri de protectie din partea statului.

Florentina C. a explicat judecatorilor ca il admira pe artist si dorea ca acesta sa participe la botezul fiului sau cel mic. In aceasta situatie, femeia ar fi acceptat solicitarea "actorului Mihai Bendeac" de a-i trimite imagini si inregistrari cu un act sexual oral exercitat asupra minorului, precum si cateva fotografii selfie ale ei, in ipostaze nud.



Nu stia ca in spatele profilului fals de pe Facebook este Ionut-Laurentiu Aluas din Campulung Muscel (Arges) . Barbatul este cercetat in arest la domiciliu, potrivit unei decizii date tot de Tribunalul Braila.



Potrivit acuzatiilor DIICOT, Ionut- Laurentiu Aluas ar fi santajat-o pe Florentina C. cu publicarea acestor imagini, in schimbul intretinerii de relatii sexuale. Atunci cand femeia a refuzat, el a trimis inregistrarea video la Directia Copilului Braila.

