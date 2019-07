Ce spune sora lui Gheorghe Dincă despre acesta: "E posibil să ascundă pe cineva. E posibil să recunoască pentru că îi e frică de cel pe care-l ascunde" - VIDEO

Sora lui Gheorghe Dincă crede că fratele său este nevinovat și că a declarat așa doar ca să scape de presiune. "Ori apără pe cineva, ori să termine cu plimbatul de acasă. E posibil să ascundă pe cineva. E posibil să recunoască pentru că îi e frică de cel pe care-l ascunde", a spus aceasta. Gheorghe Dincă.

Ioana Bărbulescu este sora lui Gheorghe Dincă, bărbatul acuzat că le-a ucis pe Alexandra Măceşanu, tânăra de 15 ani din Dobrosloveni, şi pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani din Dioşti, judeţul Dolj.

Femeia îl descrie pe bărbatul de 66 ani drept un bărbat gospodar şi recunoaşte că, deşi nu l-a mai vizitat de mult, îi e greu să accepte haosul găsit în curtea lui.

Ultima data femeia s-a văzut cu fratele ei în urmă cu o lună. „L-am chemat aici la mine acasă, a venit, am râs, am vorbit, nu părea abătut, nu părea supărat, eu nu cred că fratele meu ar fi făcut asta, sigur a recunoscut că le-a omorât pe fetele alea pentru că poliţiştii l-au terorizat şi a vrut să scape de plimbatul ăsta de colo până colo“, a declarat femeia, care crede că fratele ei ar proteja pe altcineva. „El sigur a declarat să scape, poate şi de alţi complici, care or fi făcut ceva la el în curte şi lui îi e frică să spună adevărul, că poate se gândeşte că el acum scapă, dar după aia, când ies ăia din puşcărie, îl vor omorî şi pe el“, a mai spus femeia.

