Cine a câștigat milionul de euro de la Loto 6/49. Anunțul Loteriei Naționale

Câştigătorul la Loto 6/49 din 18 iulie şi-a ridicat ieri premiul în valoare de 4.651.706,40 lei (aproximativ 983.000 euro).

Comunicatul Loteriei Naționale:

Vineri s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane câștigătorul premiului de categoria I la Tragerea Loto 6/49 de joi, 18 iulie 2019.

Posesorul biletului norocos este din Comanesti, jud. Bacau, are în jur de 65 de ani, fiind un jucător constant al jocului Loto 6/49 de foarte multi ani. Este primul său câștig major, iar cele șase numere norocoase nu au avut semnificatie personala, ci asa cum ne-a declarat, au fost extrase, la intamplare, in agentia in care a jucat biletul. A aflat că este marele câștigător a doua zi după tragere, verificandu-si numerele intr-o agentie loto. Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Reamintim faptul că la Tragerea Loto 6/49 din 18 iulie 2019 s-a câștigat premiul de categoria I, in valoare de 4.651.706,40 lei (aproximativ 983.000 euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 04-030 din Comanesti, judetul Bacau si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de doar 15,50 lei. Acesta este cel de-al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

