O victimă a criminalului din Caracal, luată la ocazie, a sunat înainte să fie ucisă la 112, dar STS nu a localizat-o!

Informatii de ultima ora legate de cazul fetelor disparute la Caracal. Ies la iveala detalii revoltatoare cu privire la interventia autoritatilor.

Potrivit surselor, una dintre fete a reusit sa sune la 112 in timp ce era in casa sechestratorului. A dat detalii despre locul unde se afla dar, din pacate, nu a putut fi localizată și salvată. STS, la fel ca in cazul avionului prabusit in Apuseni, nu a putut să o localizeze. A dat politiștilor o rază mult prea mare și trei adrese complet greșite. Ba mai mult, acum STS refuză să spună când a fost dat apelul la 112.

În cele din urma, anchetatorii au ajuns la casa suspectului din Caracal, pentru ca fata avea un telefon performant, pe care era activata localizarea prin GPS, însă au ajuns prea târziu.

