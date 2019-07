Fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, a fost suspendat din funcție

Fostul șef al DNA Ploiești Lucian Onea a fost suspendat din funcție de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Lucian Onea a fost trimis în judecată de Secţia pentru anchetarea magistraților pentru represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă.

Potrivit Parchetului General, Lucian Onea este acuzat de participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, instigare în formă continuată la comiterea, fără vinovăţie, sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.



În acelaşi dosar, Mircea Negulescu a fost trimis în judecată pentru participaţie improprie la inducerea în eroare a organelor judiciare, complicitate la represiune nedreaptă, instigare în formă continuată la comiterea fără vinovăţie sub forma participaţiei improprii a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

