Mașinile Salvamont de la Borșa, sub sechestru! Un turist a murit pentru că salvamontiștii nu au avut cu ce ajunge la el



Deși se spune că viața primează, se pare că uneori acest drept ne este luat de încurcăturile legislative. Un turist, în vârstă de 68 de ani, a decedat, vineri, la aproape 2.000 de metri altitudine, în Munţii Rodnei, iar salvamontiştii din Borşa, judeţul Maramureş. Cauza? Maşinile de intervenţie montană se află sub sechestru.

Şeful Serviciului Salvamont al Primăriei Borşa, Ion Timiş, a declarat, vineri, corespondentului MEDIAFAX, că dacă salvamontiştii ar fi ajuns cu maşinile la timp, nu cu o întârziere de o peste o oră, ar fi crescut şansele ca manevrele de resuscitare ale turistului să aibă succes, scrie Mediafax.

„Am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea unui turist de 68 de ani, aflat în stop cardio-respirator, la 100 de metri de staţia meteo din Munţii Rodnei, la 1.900 de metri altitudine. Am format echipa de intervenţie, am solicitat elicopter SMURD, care nu era, însă, disponibil.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Din păcate, nu am avut maşini de intervenţie montană pentru deplasare, deoarece un executor judecătoresc a pus joi după-amiază sechestru asigurator pe toate maşinile Primăriei Borşa, inclusiv pe două ale Salvamont. Am intervenit cu o ambulanţă, apoi pe jos, cu doi paramedici, şi am efectuat două ore manevre de resucitare turistului dar, din păcate, s-a declarat decesul. Dacă am fi ajuns mai repede cu maşina, nu cu o oră întârziere, ar fi crescut şansele de salvare a bărbatului. În astfel de cazuri o oră contează enorm”, a spus Timiș, conform sursei citată mai sus.

Trupul turistului decedat a fost coborât pe targă, la fel ca în urmă cu 50 de ani.

„Am mai primit vineri alte trei solicitări de intervenţie la diverse cazuri pe care nu le-am putut onora din cauza sechestrului pe maşinile Salvamont. Nu se poate aşa ceva, s-a pierdut o viaţă de om din cauza unora”, a subliniat şeful Salvamont Borşa.

Serviciul Salvamont Borşa îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Munţilor Rodnei - Pietrosu, Pasul Prislop, Complex Turistic, Stiol, Gargala, Musceta, Ineu.

Primarul oraşului Borşa, Sorin Timiş, a declarat la rândul său corespondentului MEDIAFAX că sechestrul asigurator a fost dispus joi după-amiază de un executor, la cererea Asociaţiei Composesorale Borşa, cu care Primăria se află în litigiu de mai mulţi ani.

„S-a pus sechestru, deşi nu au acte în regulă, pe toate maşinile Primăriei, dar şi pe cele ale Salvamont, inclusiv pe o maşină de teren dotată şi echipată pentru deplasări pe munte. Cei de la Asociaţia Composesorală Borşa trebuie să se judece cu Direcţia Silvică Maramureş pentru pădure, nu cu Primăria Borşa”, a subliniat edilul.

Litigiul dintre Asociaţia Composesorală Borşa şi primărie a început în anul 2000 şi are la baza o cerere de revendicare a 17.000 de hectare de pădure. O decizie a instanţei a obligat Comisia Locală de Fond Funciar Borşa să efectueze punerea în posesie şi încuviinţează executarea silită a Primăriei Borşa şi plata unor penalităţi de 1.000 de lei pe zi, retroactiv din 2014.

Sursă text și foto: www.mediafax.ro

Comentează cu profilul tău de Facebook