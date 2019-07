Ana Maria Prodan a dat primele explicații după ce ”l-a pocnit” pe Dan Alexa (VIDEO)

O scenă mai puțin obișnuită a fost surprinsă de un maneraman de la sport.ro. Ana Maria Prodan l-a lovit cu pumnul în față pe antrenorul Dan Alexa.

Dan Alexa a debutat cu o remiză pe banca celor de la Astra Giurgiu, 2-2 pe teren propriu cu FC Botoșani. Conform gsp.ro, la final, antrenorul ar fi fost victima unei scene de gelozie din partea impresarei Anamaria Prodan.

La câteva momente după meci, în parcarea arenei din Giurgiu, Anamaria Prodan ar fi răbufnit în momentul în care a observat că Dan Alexa era așteptat de o altă femeie, scrie. Impresara l-a lovit cu pumnul în față pe antrenor, notează aceeași sursă, apoi cearta a continuat în vestiare.

După minute bune de liniște, cei doi au părăsit vestiarul din Giurgiu, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dan Alexa a încercat să nege evidența: „Nu s-a întâmplat nimic! Am citit şi eu ce s-a scris. Hai să fim serioşi. Am stat mai mult să vorbim despre transferuri”.

Într-un interviu acordat în luna ianuarie Gazetei Sporturilor, Anamaria Prodan infirma categoric orice legătură cu Dan Alexa.

„Astea au apărut de când m-am aplecat eu serios pe cariera lui Alexa. Faptul că Dan a divorţat, cum au divorţat mulţi jucători şi antrenori, e una, dar nebuniile care au apărut că am fi împreună, e cu totul altceva. Am greșit pentru că trebuia să ies și să stopez aberaţiile astea. Am zis că sunt prea mare, că nu-i bag în seamă. Mă distram, râdeam, dar au început să mă deranjeze foarte tare. Au ieșit tot felul de bârfe, cu Alexa, cu Burcă sau cu Dani Coman. Cum divorța unul apăream eu și ei pe lângă mine. Sunt eu femeia fatală, dar nici chiar așa. Să se îndrăgostească toți de mine ca să-și lase familia...”, a fost explicația Anamariei.

