Viceprimarul din Codlea, atacat de trei bărbați cu un cuțit și un levier, în fața Primăriei

Erwin Albu, viceprimarul municipiului Codlea, a relatat pe pagina de facebook cum a fost agresat joi seară de trei indivizi după ce le-a atras atenția pentru faptul că aruncau gunoi pe jos. Acesta a depus plângere la Poliție.

”Tocmai am fost atacat in plina strada de trei indivizi cu levier si cutit, in parcarea de langa primarie. Un concetatean care a sarit sa ma apere a fost si el atacat. Indivizii au fugit cu o duba alba cu nr aproximativ VL 69 BRM. Duba a fugit spre Brasov (sau Vulcan).

