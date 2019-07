Escrocherie cu subiecte de la BAC. Cum au fost păcăliți zeci de elevi

Zeci de elevi naivi au plătit între 50 și 175 de lei pentru subiecte și baremul de corectare de la diverse probe de bacalaureat prin site-ul D̶a̶i̶l̶y̶ N̶e̶w̶s̶.

Abia după ce au plătit diverse sume de bani și nu au primit niciun subiect, elevii și-au dat seama că au fost înșelați.

Libertatea.ro a încercat să vadă cum funcționează escrocheria.

După o conversație purtată pe Messenger cu D̶a̶i̶l̶y̶ N̶e̶w̶s̶, în care ne-au spus că vom primi subiectele doar după ce vor avea confirmarea plății, am fost îndreptați către site-ul lor de „donații”: . Am plătit 100 de lei prin Paysafe pentru Subiectul II și III la Logică. Am trimis dovada plății.

În loc de subiecte, dinspre administratorii paginii D̶a̶i̶l̶y̶ N̶e̶w̶s̶ a venit doar tăcere. Astăzi, postările și comentariile de pe grupul de Facebook Bacalaureat 2019 nu mai există. Dar site-urile de ofertă și de ”donație” sunt încă active.

