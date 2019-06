Cum se apără procurorul care a intervenit la preluarea fetiței din Baia de Aramă

Procurorul Maria Pițurcă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetiței de 8 ani din Mehedinți, spune că nu a tras de copil în timpul intervenției și că a încercat să o ia în brațe. Ea spune că fetița este acum bine.

Procurorul Maria Pițurcă de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a spus, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu a tras de fetița de 8 ani în timpul intervenției.

„Nu am tras de copil. Am încercat să nu apăs, să nu... Am încercat să-l iau în brațe. Am reușit să o iau în brațe și am dus-o în brațe la tată. Nu s-a mai filmat. Și ea va fi oricum examinată fizic și vom vedea dacă are vreun semn sau nu. Am intervenit pentru a înceta starea de deținere ilegală a acestui copil”, a spus Maria Pițurcă, potrivit Mediafax.

Ea a declarat că femeia din Baia de Aramă, la care era fetița, a refuzat de două ori să o adopte.

„Acest copil a fost inclus în categoria copil greu adoptabil și părinții au refuzat de două ori să adopte fetița”, a mai spus procurorul, care a precizat că fetița se zbătea „pentru că i s-a inoculat că o iau în străinătate și îi fac rău”.

