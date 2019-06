Zboruri întârziate pe Aeroportul Otopeni! 15 ore de așteptare pentru o cursă la Barcelona

Mai multe curse Blue Air au înregistrat un nou record la capitolul întârzieri. Cei care au rezervat biletele de avion au fost amăgiți că problema va fi rezolvată rapid, însă de ore bune stau și așteaptă. „Cursa spre Barcelona are o întârziere de 15 ore”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro.

„Sunt pe Otopeni. Din nefericire, plec cu Blue Air. Din fericire, nu plec la Barcelona. La fiecare două ore îi amăgesc că vor pleca.. Tocmai s-a atins un record absolut: Au venit la ora 5.00 pe aeroport ca să plece la 7.00. Când am venit noi, la ora 16.00 le afișa că pleacă la 19.00. Acum o oră le-a afișat 21.00 și acum le-a afișat 22.00. E plin de amărâți pe scări care așteaptă de 11 ore să plece... Infern.. Pe culoar nu mai e loc sa treci de la o poartă la alta...Și toate acestea poartă un nume: Blue Air!!!! Barcelona are 15 ore întârziere, Parisul are 5 ore întârziere, Liverpool 3 ore”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro

Blue Air a anunțat că problema ar fi apărut în momentul în care s-a înregistrat o defecțiune minoră la o aeronavă, motiv pentru care aceasta nu a mai decolat, fapt care a condus la o serie de întârzieri.

